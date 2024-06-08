ЗСУ контратакували та відбили ще кілька кварталів Вовчанська — BILD

Силам оборони вдалося контратакували та відбити ще кілька кварталів Вовчанська.

Про це пише BILD.

У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська у Харківській області та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося вибити їх із центру.

Російські воїнкори повідомляють, що частина солдатів ЗС РФ у місті оточена та відрізана.

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"Українські війська відвойовують нові позиції на півночі Вовчанська. Російські війська продовжили відходити та атакувати втрачені райони авіацією, ракетами та артилерією", — повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Зазначається, щоб перекинути підкріплення з південного на північний берег річки Вовчанська, Збройні сили використовували німецький танковий мостоукладач Biber. ЗС РФ атакували його дроном "Ланцет".

"Але немає жодних ознак, що переправа тепер несправна", - зазначає Рєпке.

Нагадаємо, бої за Вовчанськ на Харківщині тривають. Російська окупаційна армія хоче захопити українське місто та просунутись далі. Українські захисники протистоять армії країни-агресорки.

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