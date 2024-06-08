Саміт миру у Швейцарії: Кулеба задоволений реакцією Кремля

Свою участь у Саміту миру наразі підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

У Міністерстві закордонних справ України задоволені історичною атмосферою в Москві через Саміт миру, який запланований на 15-16 червня в Швейцарії.

Про це сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю для Укрінформу.

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"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню Саміту. Вони розуміють, що на кону – російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", - сказав дипломат.

На його думку, зараз відбувається "глобальна дипломатична битва, яку ми ведемо просто зараз на всіх континентах і в усіх куточках світу. І що ближче до саміту, то запеклішою стає ця боротьба"

Сили російської та української дипломатій, м’яко кажучи, не рівні, коли йдеться про ресурси. Але разом з нашими союзниками та завдяки грамотним і системним діям – ми переграємо ворога. Подивіться на географію та інтенсивність зовнішньополітичної активності Президента Зеленського, його команди, усіх українських дипломатів за останні дні та тижні. Ви побачите, що Україна діє, висловлюючись військовими термінами, проактивно, потужно та, зокрема, в глибокому тилу ворога", - додав Кулеба.

Український дипломат наголосив, що світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право, а Саміт миру чітко зафіксує це, а "отже, посилить позиції України та зробить важливий крок до відновлення справедливого миру для нашої країни".

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон назвав "цеглини" для побудови тривалого миру в Україні.

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