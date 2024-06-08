Саммит мира в Швейцарии: Кулеба доволен реакцией Кремля

Свое участие в Саммите мира подтвердили 107 стран и международных организаций.

В Министерстве иностранных дел Украины довольны исторической атмосферой в Москве через саммит мира, который запланирован на 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью для Укринформа.

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"Мы довольны тем, какая истерическая атмосфера царит в Москве через Саммит мира. Мы видим это за их действиями и попытками воспрепятствовать проведению Саммита. Они понимают, что на кону – российский миф о разделе мира на Европу и Америку, которые поддерживают Украину, и все остальное мира, поддерживающего Россию", — сказал дипломат.

По его мнению, сейчас происходит "глобальное дипломатическое сражение, которое мы ведем прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. И чем ближе к саммиту, тем более ожесточенной становится эта борьба".

"Силы российской и украинской дипломатий, мягко говоря, не равны, когда речь идет о ресурсах. Но вместе с нашими союзниками и благодаря грамотным и системным действиям мы переигрываем врага. Посмотрите на географию и интенсивность внешнеполитической активности Президента Зеленского, его команды, всех украинских дипломатов в последние дни и недели. Вы увидите, что Украина действует, выражаясь военными терминами, проактивно, мощно и, в частности, в глубоком тылу врага", — добавил Кулеба.

Украинский дипломат подчеркнул, что мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право, а Саммит мира четко зафиксирует это, а "следовательно, усилит позиции Украины и сделает важный шаг к восстановлению справедливого мира для нашей страны".

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон назвал "кирпичи" для построения продолжительного мира в Украине.

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