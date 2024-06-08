Німеччина розглядає передання Україні ще однієї батареї Patriot - Bloomberg

Раніше Німеччина оголосила про новий пакет допомоги.
У Німеччині обговорють можливість відправки до України ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це це пише Bloomberg.
У виданні зазначили, що остаточного рішення щодо передавання четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.
Водночас ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні.
Днями раніше Німеччина оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України на 500 млн євро.
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