Німеччина розглядає передання Україні ще однієї батареї Patriot - Bloomberg

Раніше Німеччина оголосила про новий пакет допомоги.

У Німеччині обговорють можливість відправки до України ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це це пише Bloomberg.

У виданні зазначили, що остаточного рішення щодо передавання четвертої системи Patriot у Німеччині поки що не ухвалили.

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Водночас ще одна система Patriot має доповнити три батареї від Німеччини, дві з яких уже в Україні, а третю Берлін обіцяв надати у квітні.

Днями раніше Німеччина оголосила про надання нового пакета військової допомоги для України на 500 млн євро.

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