Мобілізація в Україні: чи можуть ухилянтам блокувати банківські рахунки

Блокування рахунків – це одне з обтяжень для військовозобовʼязаного, який порушує правила військового обліку.

У разі невиконання військовозобов'язаною особою своїх обов'язків, блокування банківського рахунку може мати місце.

Про це пише army.gov.ua.

Варто уточнити, що блокування рахунків може статися лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності - за порушення правил військового обліку (законодавства про мобілізацію).

Нагадаємо:

Нова редакція урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку передбачає можливість через суд тимчасово заарештувати кошти ухилянтів.

Якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів від дня вручення повістки не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу.

Йдеться про тимчасове обмеження виїзду за кордон, у праві керування автівкою, а також арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах.

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