Збірна України оголосила фінальну заявку на Євро-2024: яскраве відео

Стала відома остаточна заявка збірної України на фінальний турнір Євро-2024.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров на прийдешній континентальній першості розраховує на 26 футболістів.

Список гравців національної команди, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті Європи, було опубліковано на офіційному сайті УАФ.

Крім того, УАФ запросила футбольних уболівальників з усієї України, аби саме вони оголосили склад нашої збірної на Євро-2024. До оголошення також доєднались українські військові, волонтери, парамедики, лідери думок, митці та найвідданіші фанати різного віку та професій.

Склад збірної України на Євро-2024

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – "Шахтар"), Олександр Тимчик ("Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія) Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Олександр Сваток ("Дніпро-1") Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Богдан Михайличенко ("Полісся").

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (всі – "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі – "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія).

Нападники: Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").

Матчі фінального турніру Євро-2024 відбуватимуться в Німеччині від 14 червня до 14 липня.

Українська збірна на континентальній першості зіграє у групі Е, де її суперниками будуть команди Бельгії, Словаччини та Румунії.

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Збірна України вчетверте поспіль виступить на чемпіонаті Європи з футболу. 2012 року "синьо-жовті" автоматично потрапили на турнір як одна з країн-господарок, а 2016-го та 2020-го пробивалися на континентальну першість через кваліфікацію.

Найбільш успішним для збірної України поки що залишається Євро-2020, яке через пандемію коронавірусу відбулося 2021 року. На тому турнірі наша команда під керівництвом Андрія Шевченка дійшла до чвертьфіналу.

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