Кулеба: Саміт миру викликає у Кремлі справжню істерику

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не відступить від формули миру, тому зараз тактично виносить на перший саміт три пункти формули, а стратегічна мета залишається незмінною - виконання всіх пунктів.

Як йдеться в колонці Кулеби на "Європейській правді", на Саміті миру "маємо зафіксувати Формулу миру як міжнародний мейнстрим і продемонструвати державі-агресору, що світова більшість поділяє бачення мирного процесу, заснованого на цілях і принципах Статуту ООН і відповідних резолюціях Генасамблеї ООН, які після 2022 року підтримують понад 140 держав-членів організації".

Кулеба зазначив, що наразі підготовка до заходу у Швейцарії вийшла на фінішну пряму.

"Ставки максимально підняті. Вже сьогодні зрозуміло, що саміт буде успіхом для України та всієї міжнародної спільноти, яка цінує принципи Статуту ООН та міжнародне право.

Кількість підтверджень учасників перевищила очікування організаторів. Такий розвиток подій викликає у Кремлі справжню істерику", - написав він.

Він повторив твердження про те, що Росія всіма способами намагається зірвати саміт, але "вони не досягнуть успіху".

"Хочу заявити чітко, щоб розвіяти будь-які сумніви, які намагаються сіяти в українському суспільстві: Україна в жодному разі не відступає від Формули миру та не погоджуватиметься на жодні рішення, які підриватимуть її чи створюватимуть загрозу неприйнятних поступок", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що попри обмежені ресурси, Україна "здатна формувати міжнародний порядок денний, гнути власну лінію і досягати необхідних результатів навіть за несприятливих обставин".

Нагадаємо, Китай заявив, що не візьме участі у мирному саміті щодо України. Нібито це пов'язано з відсутністю російської делегації на заході. Адже серед умов для участі Китаю було визнання форуму як Києвом, так і Москвою.

Саміт миру відбудеться 15-16 червня на швейцарському курорті Бюрґеншток неподалік від міста Люцерн.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Саудівська Аравія та Китай не поїдуть на Саміт миру без Росії

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