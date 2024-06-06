Зеленський провів зустріч з еміром Катару: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані в рамках офіційного візиту до країни.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Голова держави подякував шейху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та засудження повномасштабної російської агресії.

"Розраховую на подальшу солідарність Катару з нашою державою в цей історичний момент", - зазначив президент.

Також Зеленський під час зустрічі відзначив важливість підтримки Української формули миру з боку Катару. Президент заявив що на Глобальному саміті миру буде обговорюватись звільнення полонених і повернення депортованих українців.

Крім того, президент подякував Катару за сприяння в поверненні насильно вивезених Росією українських дітей, а також відзначив його участь у відповідній Міжнародній коаліції.

Під час зустрічі обговорили питання глобальної продовольчої безпеки та роботу експортного коридору в Чорному морі. Президент подякував Катару за участь в ініціативі «Зерно з України» та виділення коштів на її реалізацію.

Володимир Зеленський запросив Еміра Катару відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський двічі зустрінеться з Байденом.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський і Макрон проведуть переговори у Парижі 7 червня.

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