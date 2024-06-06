Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 6 червня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники знаходяться у південній частині України.
"Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку. Група БпЛА на Херсонщині – змінила курс у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Полтавській області та влучила в промисловий об'єкт.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі Росія атакувала Україну безпілотниками.
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