Ворог атакує Україну ударними безпілотниками: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 6 червня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники знаходяться у південній частині України.

"Група БпЛА на Одещині, рухається в північному напрямку. Група БпЛА на Херсонщині – змінила курс у напрямку Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Полтавській області та влучила в промисловий об'єкт.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі Росія атакувала Україну безпілотниками.

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