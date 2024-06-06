Враг атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Российские захватчики в ночь на 6 июня атакуют Украину ударными беспилотниками.

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Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники находятся в южной части Украины.

"Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении. Группа БпЛА в Херсонской области — изменила курс в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила дронами по Полтавской области и попала в промышленный объект.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью Россия атаковала Украину беспилотниками.

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