Враг атакует Украину ударными беспилотниками: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Российские захватчики в ночь на 6 июня атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники находятся в южной части Украины.
"Группа БпЛА в Одесской области, движется в северном направлении. Группа БпЛА в Херсонской области — изменила курс в направлении Николаевской области", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила дронами по Полтавской области и попала в промышленный объект.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью Россия атаковала Украину беспилотниками.
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