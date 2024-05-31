Одна людина загинула унаслідок ворожої атаки на Харків, кількість постраждалих зростає

Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетних ударів РФ по Харкову.

Про це інформує Суспільне.

Пізніше цю інформацію підтвердили представники місцевої влади - очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та харківський мер Ігор Терехов.

Влучанням ракети повністю зруйновані щонайменше три поверхи одного під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку.

Нагадаємо, що у Харкові кількість потерпілих унаслідок подвійного обстрілу зростала до 12 осіб.

Серед поранених є 12-річна дівчинка, заявив директор облцентру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.

Оновлено об 01:38

Кількість потерпілих у Харкові зросла до 13 постраждалих.

Серед них - ще одна дитина 12 років, хлопчик також госпіталізований.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Сигєгубов.

Нагадаємо, що у Харкові росіяни двічі влучили у щільну забудову: є потерпілі, а під завалами можуть бути ще люди.

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