У Харкові пролунав вибух: що відомо

Ворог не відмовляється від терору проти мирних харків'ян.

У Харкові ввечері 30 травня пролунав вибух. Жителів міста просять перебувати в укриттях.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Будьте обережні – у місті чути звуки вибухів!", – закликав очільник міста.

Зауважимо, сигнал повітряної тривоги у Харкові не скасовується вже 9 годину.

Стало відомо, що приблизно о 23:57 у місті пролунав ще один вибух.

Нагадаємо, близько 13:40 цього ж дня у Харкові пролунали вибухи. Армія РФ завдала ракетних ударів.

Читайте також: