У Харкові пролунав вибух: що відомо

Ворог не відмовляється від терору проти мирних харків'ян.
У Харкові ввечері 30 травня пролунав вибух. Жителів міста просять перебувати в укриттях.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
"Будьте обережні – у місті чути звуки вибухів!", – закликав очільник міста.
Зауважимо, сигнал повітряної тривоги у Харкові не скасовується вже 9 годину.
Стало відомо, що приблизно о 23:57 у місті пролунав ще один вибух.
Нагадаємо, близько 13:40 цього ж дня у Харкові пролунали вибухи. Армія РФ завдала ракетних ударів.
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