В Харькове раздался взрыв: что известно

Враг не отказывается от террора против мирных харьковчан.

В Харькове вечером 30 мая раздался взрыв. Жителей города просят находиться в укрытиях.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Будьте осторожны – в городе слышны звуки взрывов!", – призвал глава города.

Отметим, что сигнал воздушной тревоги в Харькове не отменяется уже 9 час.

Стало известно, что около 23:57 в городе прогремел еще один взрыв.

Напомним, около 13:40 в этот же день в Харькове раздались взрывы. Армия РФ нанесла ракетные удары.

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