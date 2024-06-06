В Запоріжжі пролунали вибухи — ЗМІ

В ніч проти 6 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.

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Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспонденті.

"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухами повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Полтавській області та влучила в промисловий об'єкт.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі Росія атакувала Україну безпілотниками.

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