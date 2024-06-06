В Запоріжжі пролунали вибухи — ЗМІ

В області оголошена повітряна тривога.
В ніч проти 6 червня у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на власних кореспонденті.
"У Запоріжжі пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухами повітряні сили повідомляли про загрозу ударних безпілотників у регіоні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ вдарила дронами по Полтавській області та влучила в промисловий об'єкт.
Крім того, ми раніше інформували, що вночі Росія атакувала Україну безпілотниками.
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