В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В области объявлена воздушная тревога.
В ночь на 6 июня в Запорожье прогремели взрывы.
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственные корреспонденты.
"В Запорожье раздался взрыв", — говорится в сообщении.
Перед взрывами воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в регионе.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила дронами по Полтавской области и попала в промышленный объект.
Кроме того, мы ранее информировали, что ночью Россия атаковала Украину беспилотниками.
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