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В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

Взрывы раздались в Запорожье / Фото: Киевская городская военная администрация.

В области объявлена воздушная тревога.

В ночь на 6 июня в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственные корреспонденты.

"В Запорожье раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Перед взрывами воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила дронами по Полтавской области и попала в промышленный объект.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью Россия атаковала Украину беспилотниками.

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