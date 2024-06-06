В Запорожье прогремели взрывы — СМИ

В ночь на 6 июня в Запорожье прогремели взрывы.

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Об этом сообщает Общественное со ссылкой на собственные корреспонденты.

"В Запорожье раздался взрыв", — говорится в сообщении.

Перед взрывами воздушные силы сообщали об угрозе ударных беспилотников в регионе.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила дронами по Полтавской области и попала в промышленный объект.

Кроме того, мы ранее информировали, что ночью Россия атаковала Украину беспилотниками.

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