Зеленский провел встречу с эмиром Катара: что обсуждали

Глава государства поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Катару шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани в рамках официального визита в страну.

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Об этом идет речь в сообщении на сайте президента Украины.

Глава государства поблагодарил шейха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осуждение полномасштабной российской агрессии.

"Рассчитываю на дальнейшую солидарность Катара с нашим государством в этот исторический момент", — отметил президент.

Также Зеленский на встрече отметил важность поддержки Украинской формулы мира со стороны Катара. Президент заявил, что на Глобальном саммите мира будет обсуждаться освобождение пленных и возвращение депортированных украинцев.

Кроме того, президент поблагодарил Катара за содействие в возвращении насильственно вывезенных Россией украинских детей, а также отметил его участие в соответствующей Международной коалиции.

В ходе встречи обсудили вопросы глобальной продовольственной безопасности и работу экспортного коридора в Черном море. Президент поблагодарил Катара за участие в инициативе «Зерно из Украины» и выделение средств на ее реализацию.

Владимир Зеленский пригласил Эмира Катару посетить Украину с визитом.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский дважды встретится с Байденом.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский и Макрон проведут переговоры в Париже 7 июня.

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