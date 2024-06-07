Нічний удар дронами і ракетами: чи було атаковано об'єкти енергетики

Вночі 7 червня російська окупаційна армія вдарила по Україні безпілотниками і крилатими ракетами. Втім, об'єкти енергетики не було атаковано.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ має за мету обстрілювати об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, а тому варто "враховувати всі можливі сценарії".

"На щастя, під час останньої атаки немає вражених об'єктів енергетики. Проте ми розуміємо, що ворог не залишає надії обстрілу об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Його мета - це повний блекаут", - наголосив він.

Як повідомлялося, вночі 7 червня РФ вдарила ракетами і "Шахедами" по Україні. Окупанти запустили п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА "Shahed-131/136".

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