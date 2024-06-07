Ночной удар дронами и ракетами: были ли атакованы объекты энергетики

Ночью 7 июня российская оккупационная армия ударила по Украине беспилотниками и крылатыми ракетами. Впрочем, объекты энергетики не были атакованы.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

По его словам, РФ преследует цель обстреливать объекты гражданской энергетической инфраструктуры, а потому стоит "учитывать все возможные сценарии".

"К счастью, во время последней атаки нет пораженных объектов энергетики. Однако мы понимаем, что враг не оставляет надежды на обстрел объектов гражданской энергетической инфраструктуры. Его цель — это полный блекаут", — подчеркнул он.

Как сообщалось, ночью 7 июня РФ ударила ракетами и "Шахедами" по Украине. Оккупанты запустили пять крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 53 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

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