В "Укрэнерго" ответили, есть ли риски полного блекаута в Украине

Пока российские атаки сосредоточены на маневровых мощностях, но цель врага — полный блекаут.

"Укрэнерго " пока не предусматривает в Украине возможного блекаута.

Об этом говорится в комментарии компании "Укрэнерго" для "РБК-Украина".

Как разъяснили в "Укрэнерго", есть разница между блекаутом и контролируемыми отключениями. В настоящее время в стране действуют последние, чтобы сбалансировать систему в условиях дефицита электроэнергии.

"Пока "Укрэнерго" не предусматривает возможность такой системной аварии в энергосистеме Украины, а также в отдельных ее регионах. Безусловно, это прогноз без учета возможных российских массированных обстрелов", — отметили в "Укрэнерго".

Блэкаут в Украине — что известно

Блэкаут – это большая системная авария, при которой баланс между имеющейся энергией в системе и потреблением нарушен, и "Укрэнерго" не контролирует работу системы".

Из-за российских ракетных ударов Украина пережила блекаут в ноябре 2022 года. Тогда от сети отключились Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута. Во всех регионах начались аварийные отключения света.

Волна новых атак на энергосистему Украины началась в марте 2024 года. Тогда было потеряно до 6 ГВт генерации. Сейчас цифра потерь – около 9 ГВТ.

Почему в столице света нет дольше, чем в регионах, к чему уже стоит готовиться украинцам — читайте в эксклюзиве TSN.ua.

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