Поляки разблокировали границу на ПП "Рава-Русская — Гребенное"

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска "Гребенное" – "Рава-Русская".

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины, полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

"Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме", — уточнил он.

Демченко добавил, что за минувшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Напомним, в Польше протестующие в очередной раз перекрыли движение в пункте пропуска "Рава-Русская — Гребенное". Агрономы выступают с требованием об уменьшении ввоза зерновых культур на территорию страны.

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