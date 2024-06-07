Поляки розблокували кордон на ПП "Рава-Руська — Гребенне"

Польські фермери припинили акцію протесту перед пунктом пропуску "Гребенне" - "Рава-Руська".

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України, полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

"Фактично інтенсивний рух вантажних транспортних засобів в обох напрямках розпочався о 1 годині ночі. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі", - уточнив він.

Демченко додав, що за минулу добу, як і до цього, в бік Польщі на цьому КПП був нульовий показник перетину кордону вантажівками. В бік України прослідувало близько 60 ваговозів.

Нагадаємо, в Польщі протестувальники вчергове перекрили рух у пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Агрономи виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію країни.

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