Після сутички на білоруському кордоні загинув польський солдат

Охоронець кордону Польщі став жертвою нападу нелегального мігранта, озброєного ножем.
Польський солдат помер після ножового поранення, яке йому завдав нелегальний мігрант на кордоні між Польщею та Білоруссю.
Про це повідомляє видання Politico з посиланням на армію Польщі.
За інформацією польських ЗМІ, 28 травня солдат брав участь у конфлікті з мігрантами, які намагалися перетнути північно-східний кордон Польщі з Білорусі, і отримав ножове поранення в груди.
Незважаючи на те, що йому надали допомогу в лікарні в найближчому польському місті Гайнувка, а потім його транспортували до військового госпіталю у Варшаві, його життя врятувати не вдалося.
Цю інформацію підтвердили також у повідомленні Генерального командування збройних сил Польщі.
Прем’єр-міністр Дональд Туск віддав йому шану дописом у соцмережі X.
"Молодий солдат Матеуш віддав своє життя, захищаючи кордон Республіки Польща. Цю жертву країна і співвітчизники не забудуть. Висловлюю глибокі співчуття його близьким", – написав він.
Прізвище загиблого солдата не називають.
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш написав у Facebook, що солдат "загинув під час оборони польського кордону" від "нападу бандитів" і закликав співвітчизників "вшанувати його пам'ять".
Видання зауважило, що смерть солдата може бути використана на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться в Польщі 9 червня, правими та ультраправими партіями країни, які протягом тривалого часу ведуть кампанію на хвилі ненависті проти іммігрантів.
"Польський солдат, на якого на польсько-білоруському кордоні напав нелегал, помер... Польські солдати і прикордонники повинні мати право захищатися і стріляти в порядку самооборони і захисту нашого кордону!" - заявив у четвер, 6 червня, лідер ультраправої партії "Нова надія" Станіслав Тишка, який претендує на місце в Європейському парламенті, у дописі на X.
Ситуація на польському кордоні з Білоруссю
Польща та ЄС раніше звинувачували Росію та Білорусь у тому, що вони стоять за напливом мігрантів на східному фланзі НАТО як формі гібридної війни.
У 2022 році Польща звела стіну довжиною 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра вздовж кордону з Білоруссю, щоб не допустити перетину мігрантів.
Минулого місяця уряд Польщі пообіцяв інвестувати 2,3 мільярда євро в посилення безпеки вздовж свого східного кордону. "Ми розпочали цю роботу, щоб зробити кордон Польщі безпечним у мирний час і непроникним для ворога під час війни", – сказав Туск.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв використати всі необхідні засоби, щоб закрити кордон з Білоруссю та запобігти "узгодженій спробі дестабілізувати країну". Уздовж кордону планують зробити зону відчуження та встановити захист від танків та дронів.
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