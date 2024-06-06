Після сутички на білоруському кордоні загинув польський солдат

Польський солдат помер після ножового поранення, яке йому завдав нелегальний мігрант на кордоні між Польщею та Білоруссю.

Про це повідомляє видання Politico з посиланням на армію Польщі.

За інформацією польських ЗМІ, 28 травня солдат брав участь у конфлікті з мігрантами, які намагалися перетнути північно-східний кордон Польщі з Білорусі, і отримав ножове поранення в груди.

Незважаючи на те, що йому надали допомогу в лікарні в найближчому польському місті Гайнувка, а потім його транспортували до військового госпіталю у Варшаві, його життя врятувати не вдалося.

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Цю інформацію підтвердили також у повідомленні Генерального командування збройних сил Польщі.

Прем’єр-міністр Дональд Туск віддав йому шану дописом у соцмережі X.

"Молодий солдат Матеуш віддав своє життя, захищаючи кордон Республіки Польща. Цю жертву країна і співвітчизники не забудуть. Висловлюю глибокі співчуття його близьким", – написав він.

Прізвище загиблого солдата не називають.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш написав у Facebook, що солдат "загинув під час оборони польського кордону" від "нападу бандитів" і закликав співвітчизників "вшанувати його пам'ять".

Видання зауважило, що смерть солдата може бути використана на виборах до Європейського парламенту, які відбудуться в Польщі 9 червня, правими та ультраправими партіями країни, які протягом тривалого часу ведуть кампанію на хвилі ненависті проти іммігрантів.

"Польський солдат, на якого на польсько-білоруському кордоні напав нелегал, помер... Польські солдати і прикордонники повинні мати право захищатися і стріляти в порядку самооборони і захисту нашого кордону!" - заявив у четвер, 6 червня, лідер ультраправої партії "Нова надія" Станіслав Тишка, який претендує на місце в Європейському парламенті, у дописі на X.

Ситуація на польському кордоні з Білоруссю

Польща та ЄС раніше звинувачували Росію та Білорусь у тому, що вони стоять за напливом мігрантів на східному фланзі НАТО як формі гібридної війни.

У 2022 році Польща звела стіну довжиною 186 кілометрів і заввишки 5,5 метра вздовж кордону з Білоруссю, щоб не допустити перетину мігрантів.

Минулого місяця уряд Польщі пообіцяв інвестувати 2,3 мільярда євро в посилення безпеки вздовж свого східного кордону. "Ми розпочали цю роботу, щоб зробити кордон Польщі безпечним у мирний час і непроникним для ворога під час війни", – сказав Туск.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв використати всі необхідні засоби, щоб закрити кордон з Білоруссю та запобігти "узгодженій спробі дестабілізувати країну". Уздовж кордону планують зробити зону відчуження та встановити захист від танків та дронів.

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