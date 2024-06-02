У Польщі хакери двічі оголосили про "часткову мобілізацію"

У Польщі невідомі зловмисники двічі опублікували вигадану новину про "часткову мобілізацію у Польщі" на сайті державного агентства PAP.

Як зʼясували ЗМІ, хакери отримали доступ до системи через злам одного зі співробітників, інформує RMF24.

Журналісти дізналися, що хакери зламали обліковий запис одного зі співробітників за допомогою вірусу, після чого опублікували неправдиву новину.

Крім того, як повідомляє видання, даний інцидент обговорювався на зустрічі урядової групи з кібербезпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сайт Верховної Ради атакували хакери.

Крім того, ми раніше інформували, що хакери атакували британське Міноборони та отримали дані військових.

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