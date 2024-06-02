В Польше хакеры дважды объявили о "частичной мобилизации"

В Польше неизвестные злоумышленники дважды опубликовали вымышленную новость о "долевой мобилизации в Польше" на сайте государственного агентства PAP.

Как выяснили СМИ, хакеры получили доступ к системе из-за взлома одного из сотрудников, информирует RMF24.

Журналисты узнали, что хакеры сломали аккаунт одного из сотрудников с помощью вируса, после чего опубликовали ложную новость.

Кроме того, как сообщает издание, данный инцидент обсуждался на встрече правительственной группы по кибербезопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что сайт Верховной Рады атаковали хакеры.

Кроме того, мы ранее информировали, что хакеры атаковали британское Минобороны и получили данные военных.

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