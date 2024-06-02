Глава Пентагона о войне США с Китаем: этого можно избежать

Он отметил, что страны должны общаться между собой, чтобы снизить возможности для просчетов и недоразумений.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войны между Китаем и Соединенными Штатами можно избежать.

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Об этом он заявил во время визита в Сингапур, передает АР.

Он заявил, что лидеры великих государств должны продолжать работать вместе, чтобы убедиться, что делается все возможное, чтобы снизить возможности для просчетов и недоразумений.

"По моему мнению, война или стычка с Китаем не является неизбежной", — заявил Остин.

Он отметил, что страны должны общаться между собой, несмотря на то, что не каждый разговор будет приятным.

И важно, чтобы мы продолжали поддерживать наших союзников и партнеров в их интересах. Пока мы разговариваем, мы можем определить вопросы, которые вызывают беспокойство, и мы хотим убедиться, что мы установили предохранители, чтобы не было ошибочных представлений и просчетов... которые могут выйти из-под контроля", — сказал он.

Остин добавил, что многие вопросы можно решить путем переговоров, но также заверил, что Вашингтон и дальше будет обеспечивать защиту прав стран региона и их доступ к своим исключительным экономическим зонам.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай не примет участия в мирном саммите по Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что США обвинили Китай в поддержке войны России.

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