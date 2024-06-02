Голова Пентагону про війну США з Китаєм: цього можна уникнути

Він зазначив, що країни повинні спілкуватись між собою, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь.

Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що війни між Китаєм та Сполученими Штатами можна уникнути.

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Про це він заявив під час візиту до Сінгапуру, інформує АР.

Він заявив, що лідери великих держав повинні продовжувати працювати разом, щоб переконатися, що робиться все можливе, щоб зменшити можливості для прорахунків і непорозумінь.

"На мою думку, війна або сутичка з Китаєм не є неминучою", - заявив Остін.

Він зазначив, що країни повинні спілкуватись між собою попри те, що не кожна розмова буде приємною.

І важливо, щоб ми продовжували підтримувати наших союзників і партнерів в їхніх інтересах. Поки ми розмовляємо, ми можемо визначити ті питання, які викликають занепокоєння, і ми хочемо переконатися, що ми встановили запобіжники, щоб не було хибних уявлень і прорахунків... які можуть вийти з-під контролю", - сказав він.

Остін додав, що багато питань можна вирішити шляхом переговорів, але також запевнив, що Вашингтон і надалі забезпечуватиме захист прав країн регіону та їхній доступ до своїх виключних економічних зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай не візьме участі у мирному саміті щодо України.

Крім того, ми раніше інформували, що США звинуватили Китай у підтримці війни Росії.

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