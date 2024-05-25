"Можем быть готовы к деоккупации": генерал сделал прогноз про ход войны

Украина, сдерживая российских агрессоров, третий год позволяет Европе поднять свой военный потенциал, чтобы он достиг и превзошел российский в конвенционном плане.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, сообщает 24 канал.

Он заявил, что ВСУ уничтожает важные стратегические объекты на территории страны-агрессора, поэтому партнерам следует переосмыслить ситуацию с помощью Украины.

Романенко пояснил, что до полномасштабного вторжения в Украину у России был больший военный потенциал, чем вся Европа вместе взятая. Поэтому сейчас в Европе политики должны переосмыслить ситуацию и максимально помочь украинцам организовать против врага.

"Это, безусловно, приведет к принципиальным сдвигам в процессе ведения боевых действий, мы стабилизируем ситуацию. Если нам будут помогать эффективнее, то к концу года можем быть готовы к деоккупации", — отметил Романенко.

Он заявил, что в интересах США и других стран Запада было поражение радиолокационной станции раннего обнаружения "Воронеж-ДМ".

Украина обескровливает вооруженную до зубов Россию, европейские страны имеют возможность усиливать свою военную способность.

"После распада Советского Союза, в Скрунде в Прибалтике взорвали такую станцию, а объекты такого рода, которые были в Украине, не работали на россиян. Поэтому оккупанты вынуждены были вкладывать серьезные средства на строительство РЛС, чтобы обеспечить себе стратегическую противоракетную оборону. И здесь появляется Украина и наносит поражение", – добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что удары ATACMS по территории РФ снизят возможности проводить террористические обстрелы Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украину прибыл еще один ЗРК IRIS-T от Германии.

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