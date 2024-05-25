"Можемо бути готові до деокупації": генерал зробив прогноз щодо перебігу війни

Європейські політики повинні переосмислити ситуацію та максимально допомогти українцям організувати супротив ворогу.
Україна, стримуючи російських агресорів, третій рік дає можливість Європі підняти свій військовий потенціал, щоб він досягнув та перевершив російський у конвенційному плані.
Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, інформує 24 канал.
Він заявив, що ЗСУ знищує важливі стратегічні об'єкти на території країни-агресора, тому партнерам слід переосмислити ситуацію з допомогою Україні.
Романенко пояснив, що до повномасштабного вторгнення до України Росія мала більший військовий потенціал, ніж вся Європа разом взята. Тому зараз у Європі політики повинні переосмислити ситуацію та максимально допомогти українцям організувати супротив ворогу.
"Це, безумовно, призведе до принципових зрушень в процесі ведення бойових дій, ми стабілізуємо ситуацію. Якщо нам допомагатимуть ефективніше, то на кінець року можемо бути готові до деокупації", – зазначив Романенко.
Він заявив, що в інтересах США та інших країн Заходу було ураження радіолокаційної станції раннього виявлення "Воронеж-ДМ".
Наразі Україна знекровлює озброєну до зубів Росію, європейські країни мають можливість посилювати свою військову спроможність.
"Після розпаду Радянського Союзу, в Скрунді в Прибалтиці підірвали таку станцію, а об'єкти такого роду, які були в Україні, не працювали на росіян. Тож окупанти вимушені були вкладати серйозні кошти на будівництво РЛС, щоб забезпечити собі стратегічну протиракетну оборону. Й тут з'являється Україна та завдає ураження", – додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України.
Крім того, ми раніше інформували, що до України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини.
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