"Можемо бути готові до деокупації": генерал зробив прогноз щодо перебігу війни

Україна, стримуючи російських агресорів, третій рік дає можливість Європі підняти свій військовий потенціал, щоб він досягнув та перевершив російський у конвенційному плані.

Таку думку висловив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко, інформує 24 канал.

Він заявив, що ЗСУ знищує важливі стратегічні об'єкти на території країни-агресора, тому партнерам слід переосмислити ситуацію з допомогою Україні.

Романенко пояснив, що до повномасштабного вторгнення до України Росія мала більший військовий потенціал, ніж вся Європа разом взята. Тому зараз у Європі політики повинні переосмислити ситуацію та максимально допомогти українцям організувати супротив ворогу.

"Це, безумовно, призведе до принципових зрушень в процесі ведення бойових дій, ми стабілізуємо ситуацію. Якщо нам допомагатимуть ефективніше, то на кінець року можемо бути готові до деокупації", – зазначив Романенко.

Він заявив, що в інтересах США та інших країн Заходу було ураження радіолокаційної станції раннього виявлення "Воронеж-ДМ".

Наразі Україна знекровлює озброєну до зубів Росію, європейські країни мають можливість посилювати свою військову спроможність.

"Після розпаду Радянського Союзу, в Скрунді в Прибалтиці підірвали таку станцію, а об'єкти такого роду, які були в Україні, не працювали на росіян. Тож окупанти вимушені були вкладати серйозні кошти на будівництво РЛС, щоб забезпечити собі стратегічну протиракетну оборону. Й тут з'являється Україна та завдає ураження", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що удари ATACMS по території РФ знизять можливості проводити терористичні обстріли України.

Крім того, ми раніше інформували, що до України прибув ще один ЗРК IRIS-T від Німеччини.

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