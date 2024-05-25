Утретє за декілька годин: росіяни вдарили по центральних районах Харкова

Близько 19:10 у Харкові пролунав черговий вибух. Йдеться про удар по центральних районах.

Про це написав мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо – район щільної житлової забудови. Щодо руйнувань та постраждалих – інформація уточнюється", – наголосив він.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що є троє постраждалих після прильоту, а пізніше їхня кількість зросла до 6.

"Серед постраждалих – хлопець 13 років, госпіталізований", – констатував посадовець.

На жаль, стало відомо про 11 поранених людей.

Раніше удар ворога прийшовся по Центральному парку Харкова. На щастя, постраждалих немає.

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