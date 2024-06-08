"Армія РФ може бути під Києвом вже наступного року": французький генерал назвав, що змінить перебіг війни

Колишній директор Військової школи, професор військової стратегії Sciences Po та HEC генерал Вінсент Депорт заявив, що допомога від союзників надходить до України надто повільно.

Про це він пише francetvinfo.

Як вважає французький генерал, на сьогодні головне - допомогти Україні вистояти та не втратити нові території.

"Необхідно узгодити терміни постачання, щоб не дати Росії виграти на полі бою", - сказав він.

За його словами, якщо допомога й надалі продовжуватиме так повільно поступати в Україну, то немає гарантій, що Росія не захопить нові території. Україна та союзники мають виробити спільну стратегію оборони та дотримуватись її.

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"Жоден серйозний військовий фахівець не може гарантувати, що в листопаді наступного року росіяни не будуть під Києвом… Захід постійно перебуває в реакції, а не в діях. Ми повинні перейти до стратегії. Надання зброї, розширення номенклатури озброєнь — це не стратегія", — зазначає генерал Вінсент Депорт.

Він додав, що стратегія полягає в тому, щоб союзники визначили свої реальні можливості й вже, виходячи з цього, потрібно вибудовувати військові дії.

"Що можливо сьогодні, то це не мріяти про повернення втрачених земель, це неможливо негайно, але ми маємо забезпечити, щоб українська армія вистояла, а потім стала стримувальною силою, щоб показати президенту Путіну, що він може більше втратити, ніж отримати, продовжуючи свою агресію", — пояснює Вінсент Депорт.

Нагадаємо, український генерал зробив прогноз щодо перебігу війни.

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