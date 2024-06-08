Путін пофарбував свої брови (фото)

У Мережі жартують, що з плином часу диктатор стає схожим зовні на Брежнєва.

Чергові зміни у зовнішності президента Росії Володимира Путіна не залишилися без уваги.

71-річний диктатор вирішив пофарбувати свої брови - вони стали значно темнішими.

Користувачі Мережі одразу почали порівнювати його з Брежнєвим, мовляв, "слава Леоніда Ілліча спокою не дає".

Фото: Associated Press

Користувачі соцмережі Facebook зазначають: обличчя Путіна, попри постійні чутки про його любов до різноманітних доглядових процедур, зокрема ін'єкційної косметології, має такий самий вигляд, як обличчя Брежнєва, який правив Радянським Союзом до самої смерті.

Коли Путін став президентом РФ - йому було під 50, він мав вигляд на свій вік: зморшки на лобі, темні кола під очима, друге підборіддя і натяк на лисину. Але за ці 24 роки з його зовнішністю відбуваються дивні метаморфози. Путін навіть отримав прізвисько "ботоксний дід" через розпухле обличчя.

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