Корінні жителі Амазонки впали у порнозалежність після підключення до інтернету

У результаті старійшини заборонили користуватися інтернетом більше двох годин вранці та п'ятої години ввечері.

Після підключення до інтернету корінні жителі Амазонки впали у порнозалежність. Плем'я марубо з Бразилії сотні років ізольовано жило в джунглях уздовж річки Ітуї — однієї з приток Амазонки. Восени минулого року у їхньому селі з населенням близько 2000 осіб встановили 20 супутникових тарілок від компанії Starlink.

Про це пише американська газета The New York Times.

Спочатку марубо були раді, оскільки отримали можливість оперативно викликати рятувальників та лікарів або спілкуватися із родичами, які поїхали до міста.

Також читайте Супутники Starlink можуть убивати людей кожні два роки: у компанії Маска відреагували на звинувачення

Проте за півроку старійшини забили на сполох. Молоді люди стали лінуватися і проводити по півдня у гамаках зі смартфонами. Багато хто впав у залежність від порно, хоча у традиційній культурі індіанців заборонено навіть цілуватися на людях. Чоловіки полюбили стрілялки.

У результаті старійшини заборонили користуватися інтернетом більше двох годин вранці та п'ятої години ввечері, йдеться у статті.

"Якщо ви не полюєте, не ловите рибу і не вирощуєте рослини в селі, вам не буде чого їсти", – попередив місцевий аксакал Єнох Марубо.

Нагадаємо, сім'я з трьома дітьми розчарувалася в цивілізації та переїхала жити у джунглі.

Читайте також: