Коренные жители Амазонки впали в порнозависимость после подключения к интернету

В итоге старейшины запретили пользоваться интернетом больше двух часов утром и пяти часов вечером.

После подключения к интернету коренные жители Амазонки впали в порнозависимость. Племя марубо из Бразилии сотни лет изолированно жило в джунглях вдоль реки Итуи — одного из притоков Амазонки. Осенью прошлого года в их деревне с населением около 2000 человек установили 20 спутниковых тарелок от компании Starlink.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Сначала марубо были рады, поскольку получили возможность оперативно вызвать спасателей и врачей или общаться с родственниками, уехавшими в город.

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Однако через полгода старейшины забили тревогу. Молодые люди стали лениться и проводить по полдня в гамаках со смартфонами. Многие впали в зависимость от порно, хотя в традиционной культуре индейцев запрещено даже целоваться на людях. Мужчины полюбили стрелялки.

В итоге старейшины запретили пользоваться интернетом больше двух часов утром и пяти часов вечером, говорится в статье.

"Если вы не охотитесь, не ловите рыбу и не выращиваете растения в деревне, вам нечего будет есть", — предупредил местный аксакал Енох Марубо.

Напомним, семья с тремя детьми разочаровалась в цивилизации и переехала жить в джунгли.

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