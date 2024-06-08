Коренные жители Амазонки впали в порнозависимость после подключения к интернету

В итоге старейшины запретили пользоваться интернетом больше двух часов утром и пяти часов вечером.
После подключения к интернету коренные жители Амазонки впали в порнозависимость. Племя марубо из Бразилии сотни лет изолированно жило в джунглях вдоль реки Итуи — одного из притоков Амазонки. Осенью прошлого года в их деревне с населением около 2000 человек установили 20 спутниковых тарелок от компании Starlink.
Об этом пишет американская газета The New York Times.
Сначала марубо были рады, поскольку получили возможность оперативно вызвать спасателей и врачей или общаться с родственниками, уехавшими в город.
Однако через полгода старейшины забили тревогу. Молодые люди стали лениться и проводить по полдня в гамаках со смартфонами. Многие впали в зависимость от порно, хотя в традиционной культуре индейцев запрещено даже целоваться на людях. Мужчины полюбили стрелялки.
В итоге старейшины запретили пользоваться интернетом больше двух часов утром и пяти часов вечером, говорится в статье.
"Если вы не охотитесь, не ловите рыбу и не выращиваете растения в деревне, вам нечего будет есть", — предупредил местный аксакал Енох Марубо.
Напомним, семья с тремя детьми разочаровалась в цивилизации и переехала жить в джунгли.
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