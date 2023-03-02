Чоловік прожив місяць у джунглях Амазонки: харчувався хробаками та відбивався від звірів

30-річний чоловік загубився під час полювання з друзями.

Болівієць Джонаттан Акоста заблукав у джунглях Амазонки, коли полював з друзями, та виживав там 31 день, харчуючись дикими фруктами, хробаками та комахами.

Про це пише BBC.

За словами Акости, він пив дощову воду, яку набирав у черевики, а також зустрів диких тварин, зокрема, ягуара. Він мав лише один патрон у рушниці і використав його, щоб відігнати зграю пекарі — свиноподібних тварин, які мешкають у тропічних лісах Південної Америки.

Пошукова група, яка складалася з місцевих жителів і друзів Джонаттана, знайшла його за місяць після зникнення.

Чоловік схуд на 17 кілограмів, був зневоднений та вивихнув суглоб, хоча все ще міг ходити. Після цієї пригоди Джонаттан вирішив назавжди забути про полювання.

Тим часом поліція допитає чотирьох друзів мисливця, щоб зрозуміти, за яких обставин трапився інцидент.

Раніше стало відомо, що 88-річного музиканта Ларрі Петрі та його дружину Бетті знайшли мертвими в автомобілі, що застряг у пустелі після того, як у них закінчилося пальне.

А в Австралії сім'я просиділа 2 дні у безлюдній пустелі через помилку навігатора.

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