Без їжі та води: у США подружжя трагічно загинуло у пустелі

88-річного музиканта Ларрі Петрі та його дружину Бетті знайшли мертвими в автомобілі, що застряг у пустелі після того, як у них закінчилося пальне.

Тіла виявили за 32 кілометри від їхнього будинку в місті Бейкесфілд, штат Каліфорнія.

Про це пише видання Daily Mail.

Тіло чоловіка перебувало на кріслі водія, а жінка сиділа зовні, спершись на заднє колесо. Загиблі не мали ні їжі, ні води.

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Чому подружжя опинилося в цьому місці, невідомо. У поліції повідомили, що не вбачають у загибелі пари криміналу.

Подруга сім'ї Кім Гейс сказала, що останніми тижнями Ларрі став погано орієнтуватися у просторі, і нещодавно йому знадобилася допомога, щоб знайти вихід на сцену під час концерту.

"Я не можу повірити, що вони пішли з життя, та ще й за таких дивних обставин", - сказала вона.

Раніше стало відомо, що в Австралії сім'я просиділа 2 дні у безлюдній пустелі через помилку навігатора.

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