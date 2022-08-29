За крок від радіаційної катастрофи: чи влаштує РФ масштабну аварію на ЗАЕС і як реагує світ на шантаж Путіна

ЗАЕС росіяни захопили на початку березня і звідти ведуть щільні обстріли. Атакувати саму Запорізьку АЕС російська армія почала на початку серпня. Від дій окупантів на станції постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії.

На ЗАЕС 25 серпня вперше в історії через цинічні атаки росіян сталося повне відключення від енергомережі. Наступного дня працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки. Проте, якщо тоді катастрофи вдалося уникнути, то вже щонайменше місяць станція замінована окупантами і небезпека є щодня.

До масштабної аварії може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, то потенційні наслідки будуть значно перевищувати наслідки аварії на ЧАЕС.

Що зараз відбувається на ЗАЕС та як світ реагує на варварські дії Росії, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Ситуація на ЗАЕС

Робота ЗАЕС сьогодні

Станом ранок 29 серпня Запорізька АЕС і далі підключена до української енергосистеми. Два енергоблоки Запорізької АЕС, під'єднані минулого тижня до мережі після зупинення, стабільно виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки наразі немає.

Проте через присутність на станції російських військових, їхньої зброї, техніки та вибухівки ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Внаслідок періодичних обстрілів інфраструктура станції зазнала пошкоджень, існують ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.

За даними "Енергоатома", протягом 28 серпня російські військові продовжували обстрілювати Енергодар та майданчик ЗАЕС.

У результаті цинічних атак окупантів поранення різного ступеню тяжкості отримали 10 мирних мешканців Енергодара, чотири з них – працівники атомної станції.

Попри все на станції залишаються українські працівники, які докладають всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень.

Додаткова техніка окупантів

За даними "Енергоатома", вночі 22 серпня до ремонтної зони ЗАЕС російські війська додатково завезли два БТР та шiсть спецвантажiвок. Крім того, Москва збільшила кількість військових на станції.

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Своєю чергою, керівник пресслужби головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що росіяни не лише завезли до станції зброю, а замінували низку комунікацій. На підтвердження злочинних дій The Insider опублікував відео, на якому видно, як окупанти ховають військову техніку в енергоблоки.

Наслідки у разі катастрофи на ЗАЕС

Фахівці Держатомрегулювання України спрогнозували, що у разі аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара, за погодних умов як 29 серпня, накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

"Енергоатом" наголошує, що радіоактивна хмара може забруднити Молдову, Румунію, Болгарію, Туреччину, Крим та Чорне море.

У зв'язку з небезпекою влада опрацьовує план можливої евакуації населення, заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух вважає, що у разі аварії на Запорізькій АЕС, доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей.

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"Ситуація небезпечна не лише для Запорізької області. Якщо взяти 50 км зону обов’язкового відселення, що може виникнути внаслідок можливої аварії на АЕС в Енергодарі, то це більше 200 тисяч в нашій області і під 200 тисяч в сусідній Дніпропетровській області. Міста Нікополь, Марганець, Енергодар, Василівка, Дніпрорудне та інші", - зазначив він.

За прогнозами Державної агенції з управління зоною відчуження, можливі наслідки пожежі або вибуху на ЗАЕС вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС. Потенційна площа зони відчуження у разі катастрофи сягатиме 30 тис. кв. км – це як 10 чорнобильських зон. Відповідно територія Запорізької області стане непридатною для проживання. Площа ж забрудненої території може сягати 2 млн кв. км.

"Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена річка Дніпро", – попередила радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

Як реагує світ

Президент України Володимир Зеленський під час виступу перед міністрами оборони країн-партнерів 11 серпня попередив, що Росія може спровокувати найбільшу в історії радіаційну аварію на Запорізькій атомній станції.

"За наслідками це може бути ще катастрофічніше, ніж Чорнобиль, а по суті - тим же, що й застосування Росією ядерної зброї, але без ядерного удару", - заявив Зеленський.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба у нещодавній заяву наголосив, що російські військові перетворили Запорізьку АЕС на військову базу, чим поставили під загрозу весь континент. Український міністр наголосив на необхідності того, щоб росіяни покинули територію станції.

Своєю чергою, міністри закордонних справ G7 закликають Росію повернути ЗАЕС під контроль Україні, як законному власнику. Наголошується, що українські працівники електростанції повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без погроз і тиску.

"Саме контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону", – йдеться у заяві міністрів.

Сполучені Штати заявляють, що Росія не має наміру визнавати серйозну загрозу радіаційного забруднення навколо ЗАЕС, додавши, що саме з цієї причини вона заблокувала остаточний проєкт договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Лише Російська Федерація вирішила заблокувати прийняття підсумкового документа по завершенні десятої Оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Росія не визнає радіаційні ризики навколо Запорізької АЕС",- йдеться в повідомленні.

Франція та Велика Британія теж заявили, що Росія повинна повернути Україні контроль над ЗАЕС. А представник Китаю закликав “якнайшвидше відновлювати перемовини і шукати рішення української кризи у максимально раціональний спосіб".

Дії МАГАТЕ

На загрозливі дії РФ відреагували і в МАГАТЕ - організації, яка відповідає за ядерну безпеку у світі. Після того, як окупанти ледь не влучили у сховище відпрацьованого ядерного палива 9 серпня, організація заявила, що цей обстріл порушив практично всі незамінних компонентів ядерної безпеки та безпеки.

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Протягом тривалого часу окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції. І лише 29 серпня місія нарешті вирушила до захопленої росіянами Запорізької АЕС.

Втім, за даними "Енергоатому", окупанти, готуючись до приїзду місії МАГАТЕ, посилили тиск на персонал ЗАЕС, аби українці не розповіли спеціалістам про злочини росіян на станції та використання її як військової бази армією РФ.

Проте, навіть якщо Росія пропустить цю місію і фахівці зможуть приїхати на Запорізьку АЕС, небезпека не минула, наголошує директорка з питань інформації асоціації Український ядерний форум Ольга Кошарна.

"Небезпека не минула. Річ у тому, що все вже порушено за нормами та рекомендаціями МАГАТЕ, радіаційний моніторинг періодично порушувався. Фізичну цілісність станції порушено, незрозумілі люди там ходять — якісь блогери, військові. До машинних залів завезли боєкомплекти. Персонал станції — під тиском", - пояснила Ольга Кошарна.

Навіщо це росіянам

На думку експертки з ядерної безпеки Ольги Кошарної, росіянам важливо отримати контроль над ЗАЕС. Нині окупанти намагаються підключити до російської енергосистеми Запорізьку АЕС. Вони хочуть перенаправити цю енергію на окуповані частини Херсонської та Запорізької областей до Маріуполя і до кордону.

"Вкрасти атомну станцію повністю — це, мабуть, особлива гордість для них. Росія — країна-грабіжник. Коли розпочалася війна у 2014 році, вони ж вивозили цілі заводи з Донецької та Луганської областей. Нині вони крадуть зерно... Їм це потрібно (перенаправити енергію) для постачання окупованих ними територій з подачею до Краснодарського краю, хоча там теж є атомні станції, але там є дефіцит електроенергії", - сказала вона.

Чим завершаться обстріли ЗАЕС окупантами

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупанти навряд ризикнуть знищити ЗАЕС. Він вважає, що росіяни продовжуватимуть обстрілювати Енергодар та територію Запорізької АЕС "за інерцією", а через певний час ситуація вщухне і повністю зійде нанівець.

Експерт висловив переконання, що ситуація із ЗАЕС - це звичайний блеф окупантів, в яких інстинкт самозбереження все ж візьме гору. На його думку, Запорізька АЕС потрібна РФ "ціла і неушкоджена, інакше вони б її вже давно підірвали і пішли".

"Так, небезпека існує. В будь-який момент ситуація може вийти з-під контролю. Вони хоч і криворукі, але не зовсім ідіоти. Ви ж пам'ятаєте, хто першим оголосив цю "загрозу". Це був генерал-майор військ радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. Це була людина, яка розуміла, про що говорить", – висловився Жданов.

Аналогічну думку має і російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін. За його словами, "зараз ми перебуваємо у фазі шантажу шляхом можливого підриву Запорізької АЕС, якогось із енергоблоків, бо те, що робить Москва – є шантажем".

Російський публіцист Андрій Піонтковський переконаний, що Путін усвідомлює загрозу і з Москви почали лунати кардинально інші заяви.

"Вони говорять, що ядерна війна неможлива, адже у ній не буде переможців, а російська ядерна зброя існує лише для стримування можливої ядерної атаки", - каже публіцист.

Наголосимо, що Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів, щоб примусити Росію звільнити ЗАЕС і передати електростанцію під контроль нашої держави заради безпеки всього світу.

Нагадаємо, окупантів, які перебували на ЗАЕС, забрали до реанімації з ознаками променевої хвороби.

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