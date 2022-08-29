Без еды и воды: в США супруги трагически погибли в пустыне

88-летнего музыканта Ларри Петри и его жену Бетти нашли мертвыми в автомобиле, застрявшем в пустыне после того, как у них закончилось топливо.

Тела обнаружили в 32 километрах от их дома в городе Бейкесфилд, штат Калифорния.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Тело мужчины находилось на водительском кресле, а женщина сидела снаружи, опершись на заднее колесо. У погибших не было ни пищи, ни воды.

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Почему супруги оказались в этом месте, неизвестно. В полиции сообщили, что не видят в гибели пары криминала.

Подруга семьи Ким Хейс сказала, что в последние недели Ларри стал плохо ориентироваться в пространстве, и недавно ему понадобилась помощь, чтобы найти выход на сцену во время концерта.

"Я не могу поверить, что они ушли из жизни, да еще при таких странных обстоятельствах", — сказала она.

Ранее стало известно, что в Австралии семья просидела 2 дня в безлюдной пустыне из-за ошибки навигатора.

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