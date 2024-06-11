ЗСУ знищили російський Су-25 на Донбасі

Окупанти зазнають втрат і в особовому складі.

У понеділок, 10 червня, українські захисники збили російський військових штурмовик Су-25 в Донецькій області.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що Сили оборони "приземлили" ворожий літак на Покровському напрямку.

"На Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі в горах Північної Осетії впав російський винищувач Су-34. Попередньою причиною авіакатастрофи називають "технічну несправність". Загинули два пілоти, що були на борту.

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