Ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області

У водія діагностували вибухову травму та контузію.
Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині.
Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі.
В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.
У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.
Нагадаємо, у WSJ вийшла стаття про те, що Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення.
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Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранення ноги. Медики дообстежують потерпілого.