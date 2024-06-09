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Ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області

Ворог скинув вибухівку з дрона на "швидку" в Херсонській області

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків / Фото: Freepik

У водія діагностували вибухову травму та контузію.

Російські війська атакували машину швидкої допомоги на Херсонщині.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram-каналі. 

В одному з населених пунктів Білозерської громади окупанти скинули вибухівку з дрона на бригаду медиків, які поспішали на виклик.

У водія діагностували вибухову травму та контузію. Фельдшер не постраждала. Обох евакуювали в безпечне місце.

Нагадаємо, у WSJ вийшла стаття про те, що Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення.

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Також до лікарні шпиталізували 50-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл. В нього - вибухова травма та поранення ноги. Медики дообстежують потерпілого.

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