Враг сбросил взрывчатку с дрона на "скорую" в Херсонской области

У водителя диагностировали взрывную травму и контузию.
Российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине.
Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram-канале.
В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду спешащих на вызов медиков.
У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Оба эвакуированы в безопасное место.
Напомним, в WSJ вышла статья о том, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.
Читайте ведущие новости сегодня:
- Почему ВСУ теряют позиции: военный ответил
- Старейшая роженица Украины Подвербная хочет родить еще одного ребенка: детали
- Курс валют в Украине: преодолен рубеж в 41 грн, когда доллар остановится и что делать
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.
Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел. У него – взрывная травма и ранение ноги. Медики доследуют пострадавшего.