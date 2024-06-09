Враг сбросил взрывчатку с дрона на "скорую" в Херсонской области

Российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram-канале.



В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду спешащих на вызов медиков.



У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Оба эвакуированы в безопасное место.

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Напомним, в WSJ вышла статья о том, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.

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Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел. У него – взрывная травма и ранение ноги. Медики доследуют пострадавшего.