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Враг сбросил взрывчатку с дрона на "скорую" в Херсонской области

Враг сбросил взрывчатку с дрона на "скорую" в Херсонской области

В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков / Фото: Freepik

У водителя диагностировали взрывную травму и контузию.

Российские войска атаковали машину скорой помощи на Херсонщине.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин в Telegram-канале.

В одном из населенных пунктов Белозерской общины оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду спешащих на вызов медиков.

У водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала. Оба эвакуированы в безопасное место.

Напомним, в WSJ вышла статья о том, что Россия стремится сделать невозможной жизнь в Харькове и "очистить" от населения.

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Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, попавшего под вражеский обстрел. У него – взрывная травма и ранение ноги. Медики доследуют пострадавшего.

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