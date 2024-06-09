Кафедры должны организовать с каждым днем.
Кафедры подготовки офицеров службы радиоэлектронной борьбы будут открыты при высших учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины.
Речь идет о гражданских вузах, которые будут готовить офицерский состав для армии оккупанта, пишет Центр национального сопротивления.
Местные гауляйтеры пообещали высшему начальству из кремля организовать эти кафедры изо дня в день. Учеба будет по сокращенной программе, а выпускникам курса обещают хорошие должности по контракту.
Известно также, что теперь в вузах молодых республик, которые оккупировали путинские войска, введут обязательные предметы по управлению БПЛА. Так сказать, демилитаризация на деле.
"Центр национального сопротивления напоминает, что все, кто сотрудничает с оккупантами, будут обнаружены и понесут за это ответственность. Освободить украинскую землю от врага мы можем вместе", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в Центре национального сопротивления Украины сообщили, что в период летних каникул более 12 тыс. украинских детей с оккупированных территорий Луганщины будут отправлены в разные регионы России на перевоспитание.
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