В Украину из оккупации вернули еще 13 детей: что о них известно

Украина вернула домой 13 детей с оккупированных территорий и из-за границы.

Украина вернула домой 13 детей. Семь детей вместе со своими семьями вернулись с временно оккупированных территорий, а еще шестеро были возвращены в рамках реализации плана действий президента "Bring Kids Back UA".

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

После возвращения на родную землю дети и их семьи посетили Центр защиты прав ребенка, где рассказали свои истории компетентным органам. Ермак поблагодарил коллег из Офиса президента и команду Офиса Омбудсмана за слаженную работу, а также выразил благодарность Государству Катар за посредничество в процессе возвращения детей.

"Задача от Президента – вернуть всех. Работаем дальше", — подчеркнул глава ОП.

В Украину из оккупации вернули еще 13 детей / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В Украину из оккупации вернули еще 13 детей / Фото: Telegram / Андрей Ермак

В Украину из оккупации вернули еще 13 детей / Фото: Telegram / Андрей Ермак

Напомним, в начале мая на подконтрольную Украине территорию удалось вывезти из временной оккупации еще одиннадцать детей из Херсона. Среди маленьких украинцев, вывезенных из оккупации, дети в возрасте от 1 до 16 лет.

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