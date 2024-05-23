Российским туристам запретили посещать еще одну европейскую страну

Правительство страны еще больше усугубляет условия въезда, если целью поездки является туризм.

В Норвегии российские туристы будут депортированы при попытке въезда через внешнюю границу. Изменения вступают в силу с 29 мая.

Об этом говорится на правительственном сайте страны.

Правительство усилило визовую практику для россиян весной в 2022 году, и после этой даты туристические визы жителям РФ, как правило, не будут предоставляться. Требования к въезду в страну теперь еще больше усиливаются.

"Решение об ужесточении правил въезда отвечает политике Норвегии быть вместе с союзниками и партнерами в ответ на незаконную агрессивную войну России против Украины", — говорит министр юстиции и общественной безопасности Эмилия Энгер Мель.

Изменение означает, что полиция может высылать российских граждан, на которые распространяется действие этой инструкции. Гражданам России, путешествующим в целях туризма и других несущественных поездок, будет отказано в пересечении границы. Усиление касается как имеющих визу, выданную Норвегией до усиления визовой практики весной в 2022 году, так и имеющих визы, выданные другими странами Шенгенской зоны.

Исключения будут предоставляться в отдельных случаях, например, для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также граждан РФ, которые собираются работать или учиться в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

Самые строгие ограничения въезда для россиян действуют в Польше, Латвии, Финляндии, Литве и Эстонии.

Напомним, совет ЕС одобрил передачу нашему государству доходов от российских активов. Предполагается, что ежегодные поступления составят примерно 2,5-3 миллиарда евро.

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