"Россияне гораздо мощнее": военный оценил шансы врага

Мужчина в начале вторжения был в Польше, а когда все началось, вернулся домой.

Россияне гораздо более мощные, чем были сразу (в начале полномасштабного вторжения), они учатся.

Такое мнение высказал морской пехотинец 38-й бригады Игорь Белый в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

“Мы тоже учимся. Мне тяжело судить глобально, потому что я в замкнутом пространстве нахожусь. Иногда создается впечатление, что мы учимся гораздо медленнее, чем нужно. Будь мобилизованы все ресурсы общественные, начиная с настроений, заканчивая экономикой, было бы гораздо быстрее и гораздо результативнее. Это то, что нас больше тормозит”, — рассказал военный.

Напомним, в ВСУ рассказали детали, что сейчас происходит на левобережье Херсона в Крынках.

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