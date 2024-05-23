Пойдет ли РФ на Харьков: что происходит в области на поле боя

Пока у россиян не выходит прорвать оборону ВСУ на значительную глубину.

Российские силы с утра 10 мая начали наступательные действия в Харьковской области вдоль украинско-российской границы. Им удалось захватить несколько сел, сейчас продолжаются бои за Волчанск, город с довоенным населением почти 17 тысяч человек. Украина эвакуировала около 10 000 человек с начала этого наступления.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко заявил, что на границе с Харьковской областью Россия сосредоточила около 50 тысяч солдат, в наступлении участвуют более 30 тысяч российских солдат. Но, по его словам, угрозы штурма Харькова пока нет.

Данные Генштаба по состоянию на 23 мая

Российская оккупационная армия продолжает активные наступательные действия, пытается прорвать оборону ВСУ. За прошедшие сутки, 22 мая, на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. В частности, на Харьковском направлении ВСУ отбивают атаку россиян, сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении с начала суток произошло четыре попытки захватчиков идти вперед в районах Стельмаховки и Грековки – один штурм отбит, а три боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируется. Оккупанты вчера на данном направлении потеряли более 100 человек.

Что говорят аналитики

ВСУ удалось остановить наступление оккупационных войск Российской Федерации в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США. Об этом заявил аналитик немецкого Bild Юлиан Репке.

Аналитик сообщает, что продвижение российской армии затормозилось через 11 дней после перехода границы на севере Харьковской области. По его словам, в направлении села Липцы ВС РФ остаются в тех же пограничных селах, которые им удалось захватить в первые три дня наступления.

А в районе Волчанск, из которого осуществляется эвакуация мирного населения, продолжаются бои за город, но в окрестностях значительного продвижения также нет.

Что говорят в ГУР

По состоянию на данный момент происходящее на пограничных территориях "не является наступлением российских захватчиков на Харьков", сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.

"Сейчас мы видим именно пограничную операцию и происходящее — это не наступление на Харьков", — заявил он.

Мнение известного волонтера

Харьковский бизнесмен и волонтер Юрий Сапронов заявил, что "осуществил свое расследование" после первого дня повторного наступления РФ на Харьковщину.

"Речь идет о 125-й бригаде ТрО – не всей, о тех батальонах, которые стояли на 1-й линии обороны, практически на границе. Эти подразделения 125-й бригады ушли с позиций. Обнажив фланг и подставив подразделения других наших Сил обороны. Просто ушли, чтобы не сказать жестче. Это факт. Плохая, неприятная история. И не нужно ее скрывать. Все предыдущие заслуги этой бригады не считаются. Еще раз: речь не обо всей бригаде. О тех, кто стоял на 1-й линии этой ночью. Эти батальоны (роты, взводы) известны. Пусть с ними разбирается Генштаб и военная прокуратура. Всем было известно, что россияне начнут наступать в 5 утра. У меня есть эта информация по личным встречам с тремя офицерами подразделений Сил обороны, которые героически спасали Харьков. И остановили их, дав пройти 6,5 км. Если бы не они, то они утром были бы на окружной дороге через Липцы", - написал он.

Что пишут западные СМИ

О том, что Россия планирует открыть новый фронт в Харьковской области, западные СМИ начали писать еще в конце зимы. Украинские власти долгое время это отрицали и говорили, что это направление максимально защищено.

В конце марта главком Александр Сырский в интервью "Укринформу" напоминал, что ВСУ уже имеют успешный опыт освобождения Харьковщины осенью 2022 года.

"У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — отметил генерал.

Западные СМИ, например The New York Times, не исключают, что целью РФ является максимально приблизиться к Харькову, начать его обстрелы из артиллерии или осаждать. Это якобы может подтолкнуть руководство Украины к переговорам с Путиным.

Однако большинство военных аналитиков отмечают, что группировка российских войск слишком мала, чтобы совершить масштабную операцию по штурму или окружению города-миллионника.

У украинского аналитика Михаила Жирохова есть другое мнение. По его данным, направление атаки на Липки и, соответственно, дальше на Харьков отвлекающее. Основная задача армии РФ – захватить Волчанск и двигаться южнее, чтобы перерезать логистику украинской группировке возле Купянска.

Это стратегически важный город – большой железнодорожный узел, стоящий на реке Оскол – ВСУ освободили его еще осенью 2022 года. С тех пор армия РФ прилагает значительные усилия, чтобы повторно его оккупировать.

Наиболее мощные атаки продолжаются с октября 2023 года, войска РФ безуспешно пытаются оттеснить украинцев с восточного берега Оскола и приблизиться к Купянску.

Читайте также: