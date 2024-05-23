Дженнифер Лопес резко ответила на слухи о разводе с Беном Аффлеком

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес резко отреагировала на слухи, что она находится на грани развода с голливудским актером Беном Аффлеком.

Это произошло в Мексике. В страну исполнительница приехала, чтобы прорекламировать новый фильм "Атлас", где она сыграла одну из главных ролей. Конечно, певица приняла участие в пресс-конференции. Журналист местного издания поинтересовался, действительно ли Джей Ло находится на грани развода.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Очевидно, для певицы этот вопрос был неудобен. Сначала она растерялась, нервно засмеялась, а после чего резко ответила журналисту: "Вы это знаете лучше, чем я". Фрагмент с ответом Лопес попал на видео и был опубликован в Instagram.

Отметим, уже около месяца в Сети не утихают слухи о серьезных проблемах в браке Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Поговаривают, что супруги находятся на грани развода. Причиной таких слухов стало то, что пара перестала вместе появляться на публике. Кроме того, инсайдеры сообщают, что Лопес и Аффлек якобы уже не живут вместе, а недавно актера застали без обручального кольца, хотя раньше он не снимал свадебного украшения.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Напомним, недавно украинская певица Наталка Карпа рассказала, что переживает серьезный кризис в отношениях с мужем-военным. Более того, артистка не исключает мысли, что они могут развестись.

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