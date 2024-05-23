Дженніфер Лопес різко відповіла на чутки про розлучення з Беном Аффлеком

Артистка вперше відреагувала на плітки, що в її шлюбі серйозні проблеми.

Американська співачка й акторка Дженніфер Лопес різко відреагувала на чутки, що вона перебуває на межі розлучення з голлівудським актором Беном Аффлеком.

Це сталося в Мексиці. До країни виконавиця приїхала, аби прорекламувати новий фільм "Атлас", де вона зіграла одну з головних ролей. Звісно ж, співачка взяла участь у пресконференції. Журналіст місцевого видання поцікавився, чи дійсно Джей Ло перебуває на межі розлучення.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Очевидно, для співачки це запитання було незручним. Спочатку вона розгубилася, нервово засміялася, а після чого різко відповіла журналісту: "Ви це знаєте краще, аніж я". Фрагмент з відповіддю Лопес потрапив на відео та був опублікований в Instagram.

Зазначимо, вже близько місяця в Мережі не вщухають чутки про серйозні проблеми в шлюбі Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Подейкують, що подружжя перебуває на межі розлучення. Причиною таких чуток стало те, що пара припинила разом з'являтися на публіці. Окрім того, інсайдери повідомляють, що Лопес та Аффлек нібито вже не живуть разом, а нещодавно актора заскочили без обручки, хоча раніше він не знімав весільної прикраси.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Наталка Карпа розповіла, що переживає серйозну кризу в стосунках із чоловіком-військовим. Ба більше, артистка не відкидає думок, що вони можуть розлучитися.

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