Чи піде РФ на Харків: що відбувається в області на полі бою

Поки що у росіян не виходить прорвати оборону ЗСУ на значну глибину.

Російські сили зранку 10 травня розпочали наступальні дії в Харківській області уздовж українсько-російського кордону. Їм вдалося захопити кілька сіл, наразі тривають бої за Вовчанськ, місто з довоєнним населенням майже 17 тисяч людей. Україна евакуювала майже 10 000 людей від початку цього наступу.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко заявив, що на кордоні з Харківською областю Росія зосередила близько 50 тисяч солдатів, у наступі наразі беруть участь понад 30 тисяч російських солдатів. Але, за його словами, загрози штурму міста Харкова поки немає.

Дані Генштабу станом на 23 травня

Російська окупаційна армія продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону ЗСУ. Протягом минулої доби, 22 травня, на фронті зафіксовано 143 бойових зіткнення. Зокрема, наразі на Харківському напрямку ЗСУ відбивають атаку росіян, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося чотири спроби загарбників йти вперед в районах Стельмахівки та Греківки – один штурм відбито, а три боєзіткнення ще тривають. Ситуація контрольована. Окупанти вчора на даному напрямку втратили понад 100 осіб.

Що кажуть аналітики

ЗСУ вдалося зупинити наступ окупаційних військ Російської Федерації в Харківській області. Зокрема, завдяки зброї зі США. Про це заявив аналітик німецького Bild Юліан Рьопке.

Аналітик повідомляє, що просування російської армії загальмувалося за 11 днів після переходу кордону на півночі Харківської області. За його словами, у напрямку села Липці ЗС РФ залишаються в тих самих прикордонних селах, які їм вдалося захопити в перші три дні наступу.

А в районі Вовчанська, з якого здійснюється евакуація мирного населення, тривають бої за місто, але в околицях значного просування також немає.

Що кажуть у ГУР

Станом на зараз те, що відбувається на прикордонні, "не є наступом російських загарбників на Харків", повідомив в етері телемарафону представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Наразі ми бачимо саме прикордонну операцію і те що відбувається - це не наступ на Харків", – заявив він.

Думка відомого волонтера

Харківський бізнесмен та волонтер Юрій Сапронов заявив, що "здійснив своє розслідування" щодо першого дня повторного наступу РФ на Харківщину.

"Йдеться про 125-ту бригаду ТрО – не всю, про ті батальйони, які стояли на 1-й лінії оборони, практично на кордоні. Ці підрозділи 125-ї бригади пішли з позицій. Оголивши фланг і підставивши підрозділи інших наших Сил оборони. Просто пішли, щоб не сказати жорсткіше. Це факт. Погана, неприємна історія. І не треба її приховувати. Усі попередні заслуги цієї бригади – не рахуються. Ще раз: мова не про всю бригаду. Про тих, хто стояв на 1-й лінії цієї ночі. Ці батальйони (роти, взводи) відомі. Нехай із ними розбирається Генштаб та військова прокуратура. Усім було відомо, що росіяни почнуть наступати о 5 ранку. Я маю цю інформацію з особистих зустрічей із трьома офіцерами підрозділів Сил оборони, які героїчно рятували Харків. І зупинили їх, давши пройти 6,5 км. Якби не вони, то вони вранці були б на окружній дорозі через Липці", – написав Сапронов.

Що пишуть західні ЗМІ

Про те, що Росія планує відкрити новий фронт на Харківщині західні ЗМІ почали писати ще наприкінці зими. Українська влада тривалий час це заперечувала і казала, що цей напрямок максимально захищений.

Наприкінці березня головком Олександр Сирський в інтерв'ю "Укрінформу" нагадував, що ЗСУ вже мають успішний досвід звільнення Харківщини восени 2022 року.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", – зазначив генерал.

Західні ЗМІ, наприклад The New York Times, не виключають, що метою РФ є максимально наблизитись до Харкова, почати його обстріли з артилерії чи взяти в облогу. Це начебто може підштовхнути керівництво України до перемовин з Путіним.

Однак більшість військових аналітиків зауважують, що угруповання російських військ занадто мале, щоб здійснити масштабну операцію зі штурму чи оточення міста-мільйонника.

Український аналітик Михайло Жирохов має іншу думку. За його даними, напрямок атаки на Липці і, відповідно, далі на Харків є відволікаючим. Основна задача армії РФ – це захопити Вовчанськ і рухатись південніше, щоб перерізати логістику українському угрупованню біля Куп'янська.

Це стратегічно важливе місто – великий залізничний вузол, що стоїть на річці Оскіл – ЗСУ звільнили його ще восени 2022 року. Від того часу армія РФ докладає значних зусиль, щоб повторно його окупувати.

Найбільш потужні атаки тривають від жовтня 2023 року, війська РФ безуспішно намагаються відтіснити українців зі східного берега Осколу і наблизитися до Куп'янська.

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