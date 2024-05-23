В Нацполиции объяснили, могут ли правоохранители выписывать повестки

Полицейские могут проверять документы граждан, однако вручать повестки у них полномочий нет.

В Украине полицейские, которые вместе с представителями ТЦК и СП принимают участие в уведомлении военнообязанных, не могут вручать повестки украинцам самостоятельно.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам, полицейские могут проверять документы граждан, однако вручать повестки у них полномочий нет.

"Что касается полномочий, которых раньше не было в полиции... — участие в осуществлении мер по уведомлению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП", — пояснил глава Нацполиции.

Он также добавил, что полицейские напрямую не вручают повестки в ТЦК и СП, поскольку это не предусмотрено законом.

"Проверка военно-учетных документов направлена на соблюдение военнообязанных законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", — подчеркнул Выговский.

В то же время, проверять документы полиция могу у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, независимо от оснований, определенных законом Украины "О Национальной полиции".

"Полиция в этом случае работает по обращениям ТЦК и СП (часть третья статьи 38 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе"). В этих обращениях содержится информация о лице, в частности Ф.И.О., дата рождения, адрес задекларированного (зарегистрированного) места жительства, а при наличии указывается также информация о месте работы, номерах мобильных телефонов и т.д.", — отметил Иван Выговский.

Напомним, что в Нацполиции предупредили о последствиях неповиновения со стороны военнообязанных.

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