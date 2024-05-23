Російським туристам заборонили відвідувати ще одну європейську країну

Уряд країни ще більше посилює умови в'їзду, якщо метою поїздки є туризм.

У Норвегії російських туристів депортуватимуть під час спроби вʼїзду через зовнішній кордон. Зміни набувають чинності від 29 травня.

Про це йдеться на урядовому сайті країни.

Уряд посилив візову практику для росіян навесні 2022 року, і після цієї дати туристичні візи мешканцям РФ, як правило, не надаватимуться. Вимоги до в'їзду до країни тепер ще більше посилюються.

"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає політиці Норвегії бути разом із союзниками та партнерами у відповідь на незаконну агресивну війну Росії проти України", - каже міністр юстиції та громадської безпеки Емілія Енгер Мель.

Зміна означає, що поліція може висилати російських громадян, на яких поширюється дія цієї інструкції. Громадянам Росії, які подорожують з метою туризму та інших несуттєвих поїздок, буде відмовлено у перетині кордону. Посилення стосується як тих, хто має візу, видану Норвегією до посилення візової практики навесні 2022 року, так і тих, хто має візи, видані іншими країнами Шенгенської зони.

Винятки будуть надаватися в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають в Норвегії, а також для громадян РФ, які збираються працювати або навчатися в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

Зауважимо, найсуворіші обмеження в'їзду для росіян діють у Польщі, Латвії, Фінляндії, Литві та Естоніії.

Нагадаємо, рада ЄС схвалила передавання нашій державі прибутків від російських активів. Передбачається, що щорічні надходження становитимуть приблизно 2,5-3 мільярди євро.

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